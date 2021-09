Monterosi-Palermo 0-1: Brunori rompe il digiuno e firma il gol del vantaggio

Primo tempo intenso ed equilibrato con i padroni di casa che tengono testa alla compagine di Fiilippi: un Palermo ordinato ma non brillante passa grazie a Matteo Brunori che rompe il digiuno personale con un potente e preciso colpo di testa

Palermo chiamato a cambiare marcia e conferire slancio al suo avvio di stagione. I cinque punti conquistati in quattro gare non costituiscono un bottino entusiasmante per una squadra che nutre palesi ambizioni di vertice nel girone C del campionato di Lega Pro 2021-2022.

La giocata, da attaccante di razza, che spacca il match la regala Matteo Brunori. Il classe 1994 rompe il digiuno su cross di Dall'Oglio, incornando in modo potente e preciso ed eludendo la marcatura del difensore avversario. Monterosi che si affaccia dalle parti di Pelagotti dopo la mezz'ora: Cancellieri si sovrappone a sinistra e scarica per la conclusione dal limite di Dipaolantonio, pronta ma imprecisa. La formazione di D'Antoni si protende generosamente in avanti e spesso smarrisce le distanze tra i reparti, De Rose si produce in un travolgente coast to coast che ribalta il fronte, ma il suo destro dal limite non centra il bersaglio. Valente soffre in copertura le percussioni di Cancellieri sul binario mancino, Buttaro è spesso costretto a scivolare sull'esterno per metterici una pezza. Padroni di casa che protestano per presunto fallo su Polidori al limite dell'area di rigore rosanero. Primo tempo che si chiude con il Palermo avanti di misura sul Monterosi.