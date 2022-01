Monterosi, Menichini: “Palermo? Gara ostica, ma proveremo a metterli in difficoltà”

Le parole del tecnico del Monterosi, Leonardo Menichini, alla vigilia della sfida del "Renzo Barbera" contro il Palermo

Archiviato il successo contro la Virtus Francavilla, il Monterosi si prepara a tornare in campo per la prima trasferta del nuovo anno. Ad attendere la compagine laziale ci sarà il Palermo di Silvio Baldini, reduce dallo 0-0 maturato sul campo del Catanzaro. Un impegno analizzato alla vigilia dal tecnico Leonardo Menichini, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club.

“Il Palermo è partito con il favore dei pronostici per questo campionato insieme al Catanzaro e al Bari. Ha una rosa di grande valore e credo che con un allenatore di spessore come Baldini – che tra l’altro è un caro amico e non vedo l’ora di incontrarlo e salutarlo – possa fare davvero un grande campionato. Sarà una partita difficilissima, molto dura. Noi dobbiamo fare una grande prestazione perché altrimenti è difficile uscire dal campo con un risultato positivo, sebbene ci siamo preparati bene e cercheremo di fare una bella gara per metterli in difficoltà".