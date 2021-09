Monterosi, D’Antoni: “Affrontare il Palermo motivo d’orgoglio, saremo all’altezza”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Monterosi alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma alle ore 14:30

"Loro sono avanti rispetto a noi: hanno una squadra molto tecnica ed un mister che lavora con il gruppo dallo scorso febbraio. La prestazione di Potenza mi è piaciuta, come quella contro il Foggia e il primo tempo di Bari. Sto ripetendo che siamo un gruppo totalmente nuovo che ha bisogno di oliare alcuni meccanismi per diventare squadra non per creare alibi ma perché nel calcio non si improvvisa nulla. Purtroppo il tempo, a campionato in corso, scorre veloce ma sono sicuro che già da oggi saremo all’altezza di una sfida molto delicata", le sue parole. In avanti, confermatissimo il tandem Costantino-Polidori. "Conosco la tradizione di Alessandro (Polidori, ndr) con le avversarie siciliane: speriamo possa confermare la regola anche oggi. In settimana si è allenato bene mettendo benzina nelle gambe. Cambi? Abbiamo tante alternative, ma la formazione la deciderò in mattinata", ha concluso D'Antoni.