MONOPOLI-PALERMO, SCELTE E DUBBI DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma mercoledì pomeriggio contro il Monopoli.

Alle ore 15.00, allo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani”, andrà in scena la sfida valida per il recupero della trentaduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La gara, originariamente in programma il 20 marzo, è stata rinviata a causa di un focolaio Covid scoppiato all’interno dello spogliatoio pugliese. Sono otto, al momento, i calciatori attualmente positivi, zero le nuove positività emerse. Ragion per cui, il match si giocherà.

Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno in campo dopo la vittoria conquistata in trasferta contro la Casertana. Un successo, il terzo di fila lontano dalle mura amiche del “Renzo Barbera”, centrato grazie alla tripletta messa a segno da Lorenzo Lucca e alle magie d’alta scuola di uno straordinario Mario Alberto Santana. E che dà certamente slancio e morale, permettendo alla compagine rosanero di sorpassare in classifica proprio i campani.

Al cospetto del Monopoli, il Palermo si presenta quasi al completo. I lungodegenti Doda e Corrado, infatti, sono tornati a disposizione di Filippi e il suo staff, così come De Rose. Assenti Almici, che dovrà scontare un turno di squalifica, e Lancini, rimasto in città bloccato dalla febbre.

Contro gli uomini di Giuseppe Scienza, Filippi ha la possibilità di puntare al poker di vittorie esterne, oltre all’ottavo posto: i tre punti, infatti, permetterebbero al Palermo di agganciare il Teramo, con una partita in meno rispetto agli abruzzesi. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore originario di Partinico, che ripartirà ancora una volta dal 3-4-2-1.

Davanti a Pelagotti, Palazzi, Marconi e uno tra Somma e Peretti comporranno la linea difensiva; Accardi e Valente agiranno da esterni alti con De Rose e Luperini tandem di interni in linea mediana. In avanti, certi di una maglia da titolare sono Lucca e Floriano. Per l’altro posto in attacco è ballottaggio a quattro tra Santana, Kanoute, Rauti e Silipo.

Ecco le probabili formazioni del match tra Monopoli e Palermo.

MONOPOLI: (in attesa dell’elenco dei convocati)

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Somma (Peretti), Palazzi, Marconi; Accardi, De Rose, Luperini, Valente; Kanoute (Santana), Floriano; Lucca.

Indisponibili: Lancini

Squalificati: Almici