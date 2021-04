Monopoli-Palermo, le pagelle dei quotidiani: Saraniti entra e tradisce, il migliore…

Due a uno. E’ questo il risultato finale maturato mercoledì pomeriggio allo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani”.

Una sconfitta rocambolesca, un paio di ingenuità, minuti di inspiegabile blackout. Dopo tre vittorie di fila lontano dalle mura amiche del “Renzo Barbera”, in occasione della sfida valida per il recupero della trentaduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la compagine rosanero ha subito la rimonta del Monopoli nel finale di gara dopo il gol messo a segno nel primo tempo da Michele Somma. Il Palermo ha sprecato così la ghiotta chance di rosicchiare punti alle dirette concorrenti, fallendo l’aggancio all’ottavo posto.

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al tecnico Giacomo Filippi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 5.5, Somma 6.5, Palazzi 6, Marconi 6, Accardi 5.5, Luperini 5.5, Odjer 6, Valente 6, Rauti 6.5, Floriano 6, Lucca 5, De Rose 5.5, Peretti 5.5, Saraniti 5, Broh 5, Santana 5; Filippi 5.5.

CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 6, Somma 6.5, Palazzi 6, Marconi 6, Accardi 5.5, Luperini 6, Odjer 6, Valente 6, Rauti 6, Floriano 6, Lucca 5.5, De Rose 6, Peretti 5.5, Saraniti 5.5, Broh 5.5, Santana 5.5; Filippi 5.5.

GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 6, Somma 6, Palazzi 5, Marconi 6, Accardi 6, Luperini 5, Odjer 5.5, Valente 6, Rauti 5, Floriano 5.5, Lucca 6, De Rose 5, Peretti 6, Saraniti 5, Broh 5, Santana 5.5; Filippi 5.