Monopoli-Palermo: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La sfida tra Monopoli e Palermo è in programma alle ore 14:30 allo Stadio "Simone Veneziani"

Torna in campo il Palermo di Silvio Baldini, che alle 14:30 affronterà il Monopoli nello scontro diretto valido per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C. Dopo le due vittorie consecutive conquistate contro Taranto e Picerno, adesso i rosanero cercano il colpo grosso in trasferta, sul rettangolo verde del 'Veneziani', dove ad attenderli ci sarà l'agguerrita formazione di Colombo, anch'essa in lotta per il secondo posto.