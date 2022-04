Monopoli-Palermo, biglietti in vendita: info settore ospiti

La sfida tra Monopoli e Palermo è in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Vito Simone Veneziani"

E' attiva sul circuito Ciaotickets la prevendita dei biglietti per la partita Monopoli-Palermo , valevole per la 36esima giornata del Campionato di Serie C 2021/22, in programma sabato 9 aprile allo stadio "Vito Simone Veneziani" alle ore 14.30.

Per questa partita - informa il club pugliese - è indetta la giornata "FORZA MONOPOLI", di conseguenza non saranno validi gli abbonamenti e accrediti di favore; tuttavia, gli abbonati avranno comunque la possibilità di acquistare il biglietto nel medesimo posto del loro abbonamento, esclusivamente presso il Centro Coordinamento Biancoverde (aperto tutti i giorni fino a sabato) e dal botteghino dello stadio (solo il giorno della partita).

L'accesso allo stadio per chi ha un'età maggiore di 12 anni sarà concesso esclusivamente a chi è in possesso di Green Pass Base. Come contemplato dal Regolamento d’uso dello stadio, sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 durante l’intero svolgimento dell’evento. Al fine di garantire la distanza interpersonale, sarà anche obbligatorio per ciascun titolare di biglietto assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.