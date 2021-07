Monopoli-Palermo, asta per due maglie: l’iniziativa per ANT Italia Onlus

La somma raccolta sarà destinata a favore della Fondazione ANT Italia Onlus

"In occasione dell’amichevole Monopoli-Palermo, in programma giovedì 29 luglio alle ore 18.00 allo stadio “Francesco Sanchirico” di Villa D’Agri - si legge sul sito ufficiale della compagine pugliese - la S.S. Monopoli 1966, nel prosieguo della sua attività solidale, ha destinato l’evento a favore della Fondazione ANT Italia Onlus.

A tal riguardo, è in corso una vendita di biglietti all’interno del territorio lucano per l’Estrazione dei numeri del Lotto di sabato 31 luglio, con in palio la maglia del Palermo F.C. (1^ numero estratto sulla ruota di Palermo) e quella della S.S. Monopoli 1966 (1^ numero estratto sulla ruota di Bari). Una parte del ricavato sarà devoluto a favore della Fondazione ANT; inoltre, all’entrata dello stadio, saranno presenti i volontari per chi volesse donare un’offerta alla fondazione che si occupa dell’assistenza specialistica domiciliare gratuita ai malati di tumore e per la prevenzione oncologica.