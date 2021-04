Monopoli-Palermo, alle ore 15 il fischio d’inizio: arriva l’esito dei tamponi molecolari dei pugliesi

Poco più di un’ora e sarà Monopoli-Palermo.

In vista della sfida valevole per il recupero della trentaduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il club pugliese “comunica che i risultati dei test molecolari effettuati nella giornata di ieri, martedì 6 aprile, a cui si è sottoposto l’intero gruppo squadra, hanno dato esito negativo per tutti”, eccezion fatta per un calciatore che ha ricevuto esito “inconclusivo”.

Alle ore 15.00, dunque, allo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani” il fischio d’inizio del match.

Serie C-Girone C, Monopoli-Palermo: ecco dove vedere la gara in diretta tv e streaming