Monopoli-Palermo, all’andata la decise Brunori: precedenti e numeri della sfida

La sfida odierna tra Monopoli e Palermo apre l'archivio dei precedenti tra le due squadre, che in terra pugliese hanno quasi sempre favorito i rosanero

È il giorno di Monopoli-Palermo, crocevia fondamentale per la corsa al secondo posto nel girone C di Serie C. La formazione biancoverde ospita la compagine allenata da Silvio Baldini nel match in programma sul rettangolo verde del 'Simone Veneziani' alle ore 14:30. Servirà una prestazione super da parte dei rosanero, forti del 2-1 conquistato nel match del girone d'andata, che ha riservato ai tifosi del 'Renzo Barbera' emozioni e spettacolo fino all'ultimo minuto.