Monopoli-Palermo, al “Veneziani” arbitra Petrella: prima volta con i rosanero

Numeri e curiosità relativi all'arbitro Claudio Petrella di Viterbo, designato per il match del girone C di Serie C Monopoli-Palermo, in programma allo Stadio "Veneziani". Primo incrocio in carriera con i rosanero, pugliesi ok col fischietto laziale

Sono state rese note le designazioni arbitrali relative al trentaseiesimo turno del girone C di Serie C, in programma sabato 9 aprile. Sarà il signor Claudio Petrella della sezione di Viterbo a dirigere il match del "Simone Vito Veneziani" tra Monopoli e Palermo. Il fischietto laziale sarà coadiuvato dai signori MattiaBartolomucci di Ciampino e Massimiliano Bonomo di Milano, mentre il quarto ufficiale sarà il signor Marco Russo di TorreAnnunziata.

Il direttore di gara nativo di Viterbo, nel corso della sua carriera, non ha mai incrociato la compagine rosanero. Per il Monopoli, invece, si tratta della seconda gara stagionale diretta dal fischietto laziale. L'unico precedente tra il signor Petrella e la formazione pugliese, risale alla prima giornata del campionato di Serie C in corso, nella sfida interna del "Veneziani" contro il Catania di Francesco Baldini, con il perentorio successo per 3-0 a favore della compagine biancoverde.

Diciannove in totale le apparizioni nella stagione, tra Lega Pro e campionati Primavera in corso, per il direttore di gara designato per la sfida di sabato 9 aprile, tra la compagine rosanero guidata da SilvioBaldini ed il Monopoli di mister Alberto Colombo. Nella media il numero di cartellini gialli comminati durante le gare dirette dal fischietto di Vitebo, con 84 ammonizioni totali. Tre le espulsioni per somma di ammonizione, mentre, ad oggi, è soltanto uno il rosso diretto. Anche il numero di calci di rigore concessi da Petrella è relativamente basso, con soli cinque penalty fischiati in questa stagione, 2 in CoppaItalia Primavera, 1 in Coppa Italia Serie C, 1 nel girone A e a nel gione C di Lega Pro.