Monopoli-Palermo 0-2: Baldini, ruggito playoff! Acuto Valente e gemma Brunori

Palermo solido, lucido e concreto che sbanca il "Veneziani" e centra la terza vittoria consecutiva. Prestazione di spessore degli uomini di Baldini che balzano al secondo posto in attesa degli impegni di Avellino e Catanzaro

di Leandro Ficarra

Missione compiuta. Il Palermo fa la voce grossa a Monopoli, conquista in scioltezza i tre punti e si issa momentaneamente al secondo posto in classifica in attesa degli impegni di Avellino e Catanzaro contro Bari e Foggia.

Prestazione solida, concreta ed autorevole, impreziosita dalla zampata ferale di Valente e dall'ennesima gemma calcistica griffata Matteo Brunori. Personalità, compattezza e cinismo, la banda Baldini ha mantenuto alta la concentrazione nell'arco di tutti i novantaquattro minuti giocati, giocando una gara lucida, matura e di grande sostanza. Il 4-2-3-1, ormai marchio di fabbrica della compagine rosanero, varato da Baldini al "Veneziani" non ha mostrato scompensi né sbavature. La squadra siciliana ha marcato fin da subito una chiara supremazia territoriale, facendo la partita con ordine, intensità e la giusta dose di pazienza. Manovra avvolgente e lineare, pressing alto e dinamismo volti a scalfire densità e sagacia tattica di un Monopoli apparso stanco e piuttosto timoroso al cospetto del quotato avversario.

Baldini ha scelto i suoi titolarissimi in sede di formazione iniziale, con Soleri che ha giocoforza abbandonato i panni del letale subentrante in ragione dell'indisponibilità di Floriano. Accardi e Giron esterni bassi, Lancini e Marconi tandem di centrali difensivi davanti a Pelagotti. De Rose e Dall'Oglio mix di esperienza, vis agonistica e fisicità in mediana, Valente con Luperini e la boa scuola Roma in versione Mandzukic a sostegno del bomber Brunori.

Corto, reattivo e coeso. il Palermo ha menato le danze e coperto molto bene il campo, fino a passare in vantaggio grazie ad una trama classica della sceneggiatura baldiniana. Giron, ottima la sua partita, spinge sul binario mancino e calibra un cross radente, velo di Soleri e taglio di Valente che chiude di piatto sul secondo palo, prendendo alle spalle il diretto marcatore sul fronte opposto.

Mentalmente applicato e calcisticamente cattivo, il Palermo ha gestito il match senza particolari affanni, nonostante qualche difetto in termini di gestione e circolazione della sfera subito dopo il vantaggio, specie nella parte centrale della prima frazione.

La ripresa ha ricalcato la falsa riga dei primi quarantacinque minuti, ma il Monopoli, che ha sbattuto regolarmente sulla densità degli uomini di Baldini, si è inevitabilmente scorato e allungato con il trascorrere dei minuti. Il Palermo è cresciuto in termini di break e transizioni in mediana, orchestrando numerose ripartenze ed esaltando la qualità di Brunori e Valente a campo aperto. Soleri, imbeccato da una magia in verticale dell'italobrasiliano, ha graziato Loria calciando debolmente da ottima posizione.. Qundi Brunori ha scaldato il destro dal limite, impegnando il portiere pugliese in presa bassa. Ottimi filtro ed interdizione ad opera del binomio De Rose Dall'Oglio e Monopoli costretto spesso a forzare la giocata, con gli attaccanti biancoverdi divorati dai centrali di Baldini, Lancini e Marconi, oggi impeccabili in sede di lettura e tempismo nelle chiusure. Copertura e diagonali puntuali anche sull'esterno, corsie blindate grazie alla partita disciplinata e vigorosa di Accardi e Giron, supportati in maniera encomiabile in fase di ripiegamento e raddoppio da Valente e Soleri.

Al minuto settantasette, ci ha pensato ancora una volta Brunori ad illuminare la scena e la stagione del Palermo. Giocata d'alta scuola, l'ennesima, da parte del numero nove rosanero: controllo, finta e dribbling stretto tra un nugolo di avversari, destro a giro dolcissimo sul secondo palo per un gol degno di ben altre categorie. Di fatto, la partita è finita lì. Approcciata perfettamente, gestita e dominata, sul piano strategico e dell'atteggiamento, dalla formazione di Baldini. Damiani fa rifiatare Dall'Oglio, Fella regala la standing ovation del popolo rosanero presente al "Veneziani" a Brunori.

In mezzo due gol clamorosamente divorati da Valente, prima su assist di De Rose poi su imbucata di Brunori, che avrebbero arrotondato il punteggio e levigato ulteriormente la prestazione dell'ex Carrarese. Dopo il palo centrato a Loria battuto, il numero trenta ha lasciato il campo ad Andrea Silipo per l'ultima manciata di secondi dell'extra time. Soleri, collocato nel ruolo di prima punta dopo l'uscita dal campo di Brunori, aveva anche trovato il terzo gol con un imperioso stacco aereo, ma il direttore di gara ha optato per l'annullamento in virtù di un discutibile offside ravvisato dall'assistente di linea.

Il Palermo di Baldini centra un tris di vittorie consecutive di prestigio e straordinario peso specifico in vista dei playoff.

L'esclusione del Catania dal campionato colloca la compagine rosanero a più due sull'attuale coppia di terze in classifica, Avellino e Catanzaro, che avranno adesso tre gare da disputare da qui al termine della regular season contro l'unica rimasta in calendario agli uomini di Baldini. La corsa al secondo posto resta tuttavia avvincente e più che mai aperta ed il Palermo ammirato al "Veneziani", più che mai centrato, brillante ed in fiducia, ha tutte le carte in regola per conquistarlo ed ambire ad un ruolo da protagonista nei playoff.