Monopoli, i convocati di mister Colombo in vista del Palermo. Non c’è l’ex Langella

Questa la lista dei convocati biancoverdi del tecnico Colombo in vista della sfida tra Monopoli e Palermo in programma sabato alle 14.30

Ventitré i calciatori in totale convocati dal tecnico del Monopoli, Alberto Colombo, in vista della sfida del "Veneziani" in programma sabato 9 aprile alle 14.30 contro il Palermo di Silvio Baldini. Tra gli assenti dei biancoverdi c'è lo squalificato Langella, ex rosanero in Serie D nella stagione 2019/2020, oltre all'indisponibile Rossi. Questo l'elenco completo: