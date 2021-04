Monopoli, ancora 8 positivi al Covid tra i pugliesi: le ultime in vista del match contro il Palermo

Poco più di ventiquattro ore e sarà Monopoli-Palermo.

La sfida, valida per il recupero della trentaduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, andrà in scena mercoledì pomeriggio allo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani”. Originariamente in programma lo scorso 20 marzo, la gara è stata rinviata a causa del focolaio Covid scoppiato all’interno dello spogliatoio pugliese. Nei giorni scorsi, il club pugliese ha reso nota la negativizzazione di cinque componenti del gruppo squadra, di cui due calciatori. Sono nove, dunque, al momento, gli attualmente positivi, di cui otto calciatori.

Ragion per cui, la partita non è a rischio: il tecnico Scienza, infatti, avrà a disposizione più del numero minimo di giocatori richiesti per scendere in campo (tredici e almeno un portiere). Intanto, pochi istanti fa, è arrivato l’esito dei tamponi effettuati in vista del match contro gli uomini di Giacomo Filippi. Di seguito, il comunicato diramato dal Monopoli sul proprio sito di riferimento.

“La S.S. Monopoli 1966 comunica che a seguito di test antigenici (quantitativi con immunofluorescenza) effettuati nella giornata odierna, non sono state riscontrate nuove positività al COVID-19. Tutti i componenti del gruppo squadra che hanno ricevuto il primo esito negativo al test molecolare effettuato domenica 3 aprile, questa mattina hanno eseguito un nuovo molecolare, il cui risultato si avrà nella mattinata di mercoledì 7 aprile, per poter prendere parte al match in programma domani contro il Palermo alle ore 15.00 allo stadio Veneziani”.