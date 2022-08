Moggi: “Proprietà straniere in Italia? Quella del Palermo può essere la migliore”

Parola a Luciano Moggi . L'ex direttore generale della Juventus è intervenuto ai microfoni di Tmw per analizzare alcune operazioni di calciomercato effettuate dai top club di Serie A . Tra le tante tematiche affrontate, Moggi si è inoltre soffermato sulle proprietà straniere che hanno rilevato le quote di alcuni club italiani. Di seguito, le sue dichiarazioni.

PROPRIETA' STRANIERE- “Quella del Palermo può essere tra le migliori. Una garanzia . Genoa e Spezia un po’ meno… sono gruppi in parte sconosciuti soprattutto quello del Grifone”.

CAOS TORINO- "Ho sentito dire parolacce nei confronti della proprietà. Vedere litigare un allenatore e dirigente non è simpatico”.

CALCIOMERCATO- "È ancora presto per dire chi ha fatto il mercato migliore. Inter e Roma però come la Juve hanno buoni presupposti. Napoli? Mancano calciatori di personalità che si chiamano Insigne, Mertens, Koulibaly e Ospina. Sarà un anno di transizione, sostituire calciatori di personalità non è facile. Dybala? È un ottimo acquisto. Lui, Matic e Wijnaldum danno grande spinta alla Roma".