Modena-Palermo, le pagelle dei quotidiani: Pigliacelli muro, Di Mariano super

0-2: è questo il risultato della sfida tra Modena e Palermo, andata in scena ieri pomeriggio al "Braglia", valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie B 2022/23. Si tratta del primo successo esterno stagione per gli uomini di Corini. Prima di ieri, infatti, i rosanero avevano maturato 3 sconfitte e solo un pareggio fuori casa.