Modena-Palermo, Brunori la sblocca e mostra la maglia di Elia

Il Palermo torna a segnare in trasferta e lo fa in occasione della sfida contro il Modena, attualmente in corso allo stadio "Braglia". Ad andare a segno il solito Brunori, che sblocca il match dopo che il direttore di gara aveva assegnato un rigore a favore dei rosa per un contatto in area avvenuto dopo appena 8 minuti di gioco. Gol e abbraccio con i compagni per il bomber rosanero che, nei secondi immediatamente successivi, si è diretto verso la panchina mostrando alla telecamera la maglia di Salvatore Elia.