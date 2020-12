Mirri: “Tutto su tempi di realizzazione del centro sportivo. Torretta? Ecco perchè lo abbiamo scelto”

Il Comune di Torretta ha assegnato in via definitiva al Palermo FC il campo comunale di via Aldo Moro per i prossimi cinque anni, prorogabili per altri cinque.

L’offerta presentata dalla Palermo Football Club S.p.a. con sede in Palermo, così come annunciato dal Comune di Torretta, è risulta essere l’offerta economicamente più vantaggiosa. Superato il primo step può partire, dunque, l’iter per la realizzazione del nuovo centro sportivo del Palermo che sorgerà in un’area di circa 100 mila metri quadrati. Nel progetto dell’architetto Gino Zavanella, che sarà presentato prossimamente, sono previsti tre campi di calcio a undici in erba naturale, tre in erba sintetica, una palestra e una foresteria per la prima squadra ed il settore giovanile. Un investimento di circa 6 milioni di euro. Una notizia commentata questo pomeriggio in conferenza stampa dal numero uno del club rosanero, Dario Mirri, intervenuto ai microfoni della stampa presente.

“Fin da subito, in questo anno e mezzo, a mi sono subito messo alla ricerca di un terreno per realizzare un centro sportivo. Prima abbiamo cercato di poterlo realizzare in città ma il tentativo è stato vano perchè c’erano pochi terreni da destinare alla creazione di centri sportivi. L’area ex rom, per esempio, è rimasta tale per varie situazioni, speriamo almeno lo possano recuperare come parco urbano. Abbiamo cercato dei terreni e abbiamo provato in diverse zone tra via dell’Olimpo, Mondello e Pallavicino ma anche lì ci sono enti pubblici di mezzo e quindi è stato impossibile. Le difficoltà sono state insormontabili perchè troppo piccole e quindi abbiamo cercato fuori Palermo in territori comunque vicini. Ci siamo mossi per Monreale e Piana degli Albanese che hanno provato ad accoglierci, il preferito era comunque Torretta perchè ha delle caratteristiche di ubicazione e di sviluppo importante. La distanza per tutta la famiglia rosanero da Torretta è di circa 15 minuti dallo stadio, si raggiunge contro-flusso. La logistica e l’ubicazione è risultata la preferibile, i passaggi che abbiamo fatto sono stati diversi. Il terreno e la concessione comunale riguarda un ettaro, accanto a questo terreno comunale ci sono circa 10 ettari che sono per 4 una destinazione campi sportivi e i restanti per verde agricolo. Vorrei ringraziare il signor Gregorio Gudlena, il proprietario che vuole sviluppare e incrementare Torretta, proprio lui ha espresso il desiderio che la casa del Palermo potesse sorgere lì. Da ciò deriva l’avvio del progetto vero e proprio”.

Il numero uno del Palermo si è poi soffermato sui tempi di realizzazione del progetto: “Tempi per la realizzazione? I tempi dipendono da noi e dalla volontà che la società ha di portare avanti il progetto, io comunque sono sempre ottimista. Per provare a dare dei tempi, posso dirvi che abbiamo la possibilità del preliminare di acquisto già espletato da firmare entro il 31 gennaio 2021. Dunque, potremmo prevedere di firmarlo anche entro il 2020. Abbiamo la convinzione di realizzare qualcosa che possa essere importante per la città e per la squadra, entro il 31 marzo il progetto verrà presentato al CONI e a tutti gli enti interessati. Poi ci sono tante situazioni da tenere sotto controllo, dal nulla osta della Forestale a quello dell’Ente per l’Ambiente e quello di Prefettura, sono più atti formali che sostanziali. Non appena il Comune di Torretta riceverà questi nulla osta potremo procedere alla ristrutturazione. Risolto il problema della autorizzazioni che potrebbero arrivare velocemente, lì dipenderà solo dai tempi burocratici ma credo ci vorrà qualche mese e spero non di più. Credo che il permesso a costruire i campi e le pertinenze relative sarà molto veloce, credo che entro l’estate potrebbero iniziare i lavori”.