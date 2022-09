Mirri: “Torretta il primo investimento. Progetto stadio? Il Barbera è insostituibile”

"Il nostro centro di Torretta? E' la fabbrica dove vogliamo costruire un'accademia ed un settore giovanile di valore. Lo stadio è un progetto ambizioso e complesso, con investimenti più grandi. Lo stadio del futuro del Palermo è il Renzo Barbera, sia per la posizione all'interno della città è straordinaria, penso alla Favorita, la strada verso Mondello. Per noi tifosi è insostituibile, è quello e non vedo il Palermo giocare da altre parti. La Juventus cambia stadi ma per me è come cambiare i colori, per me non si può non giocare con la maglia rosanero, per esempio, per me il discorso è simile".