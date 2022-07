Mirri: “Rivoluzione? Ecco cosa ho detto alla squadra”. E su Baldini…

Le dichiarazioni del presidente Mirri alla presentazione delle nuove maglie

Sono state presentate ufficialmente le nuove maglie da gara del Palermo F.C. per la nuova stagione calcistica di Serie B 2022-2023. Il Presidente del club rosanero, Dario Mirri, si è espresso ai microfoni della stampa presente riguardo alla gestione dell'attuale organico scelto principalmente da Silvio Baldini, ormai dimessosi dall'incarico. Chiosa sull'esordio del Palermo in Coppa Italia domenica contro la Reggiana e con un pensiero al tecnico nativo di Massa.

POSSIBILE RIVOLUZIONE DELLA ROSA - "Sono state fatte scelte dalla società concordate sicuramente dal precedente staff tecnico ma i calciatori che ha adesso il Palermo li conosciamo già tutti e siamo convinti delle loro capacità. Non esistono distinzioni tra giocatori vecchi, quelli nuovi o quelli scelti da qualcuno: esistono i giocatori del Palermo, punto. Non siamo preoccupati del fatto che ad esempio Buttaro o Elia non siano in grado di giocare bene con un altro allenatore".

DOMENICA ESORDIO UFFICIALE IN COPPA ITALIA CON LA REGGIANA - "Domenica arriviamo con grande fatica da un punto di vista tempistico. È chiaro non dobbiamo avere paura né della prima amichevole né della prima partita ufficiale. Adesso si riparte e abbiamo uno staff tecnico preparato e competente che si è messo al lavoro già da ieri. Sappiamo che quella del Palermo è una maglia pesante e lo è sia per i calciatori che per gli allenatori. Sono sicuro che si darà il massimo"

LE DIMISSIONI DI BALDINI - "Personalmente è un grande dispiacere umano il fatto che lui non sia più con noi ma spero di averlo ancora come mio amico, nonostante non sia più il nostro allenatore”