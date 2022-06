Mirri: “Ritiro a Palermo? Il desiderio di Baldini è di ripartire dalla città”

Le dichiarazioni del presidente del Palermo, Dario Mirri

Dario Mirri, presidente del Palermo, in seguito ad un triennio costituito da progettualità, passione e trasmissione di valori, culminato dalla promozione in Serie B, ha raggiunto l'accordo con la holding guidata dallo sceicco Mansour per il passaggio di proprietà della società rosanero che verrà ufficializzato a breve. L'imprenditore classe 1969 è intervenuto nel corso della puntata speciale di "La Partita sul 13", andata in onda su Trm:

"Ritiro a Palermo? Il desiderio di Baldini è ripartire dalla città. Sarà come un proseguimento dei playoff. I tifosi potranno dare sostegno alla propria squadra da subito. Il Cagliari fa il ritiro a Cagliari, così come il Milan a Milano ed il caldo è lo stesso. Giocheremo la coppa Italia a luglio, non in inverno. Non è che stando a Palermo non ci saranno amichevoli, può darsi che viaggeremo in aereo un paio di giorni.

Centro Sportivo? Avevo preso un impegno con un mio amico. Prima di tutto recuperare il marchio del Palermo. L'abbiamo portato a casa e resta del Palermo. Il secondo era il centro sportivo. Per fortuna ci abbiamo lavorato perché è un fattore decisivo. Negli ultimi mesi ci siamo fermati perché dovevamo condividere il progetto con i nuovi investitori. Magari chi arriva dice 'io i soldi ce li ho e posso pensarci io'. Il centro sportivo di Torretta è un qualcosa che permetterà al Palermo di esistere.

Amici rosanero? Restano al proprio posto. Abbiamo centinaia di tifosi che partecipano al capitale di Palermo FC. Il 10% di voto in assemblea è tutelato. Se un investitore mette 10 milioni, gli Amici rosanero non possono competere ma non possono nemmeno essere cacciati via"