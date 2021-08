Mirri: “Possibile altro arrivo dal calciomercato. Palermo squadra forte e club sano”

Lunga intervista del presidente del Palermo FC, Dario Mirri, il quale ha illustrato propositi e strategie della società rosanero, in vista dell'avvio del campionato di Serie C 2021-2022

La nuova stagione di Lega Pro sarà un banco di prova importante e non certo semplice da gestire per la proprietà rosanero capitanata dal presidente Dario Mirri , in ragione di programmi e obiettivi societari stilati in fase di acquisizione del titolo sportivo nell'estate 2019. Nel corso del format di approfondimento calcistico #siamoaquile, in onda su Trm 13, il patron del Palermo ha illustrato propositi e strategie della società rosanero, in vista dell'avvio del campionato di Serie C 2021-2022 .

"Possibile che arrivi un altro calciatore, ci sono tanti incroci e combinazioni in sede di calciomercato. Non dipende dal nome (Pucciarelli) altrimenti sarebbe alla Juventus, abbiamo voluto investire sulla squadra e sulla Club House; qualcosa che potrà dare qualche frutto nel lungo periodo. Credo siamo una squadra forte, la difesa ha fatto bene con Filippi e a centrocampo abbiamo aggiunto a De Rose-Luperini e Odjer uno come Dall'Oglio; sugli esterni c'è Giron che all'inizio non è stato accolto al top. L'attacco è cambiato molto con l'addio di Lucca, chiaro che Soleri e Brunori insieme con Fella-Silipo e Floriano possano fare i gol che ci servano. La situazione del club in vista del30 giugno 2022? L'amministrazione della società è sotto controllo, preoccupazioni zero, il 30 giugno 2022 che il Palermo non avrà un euro di debito. Il Palermo è una società sana. Una società in B sarebbe molto vendibile, quando diedi i 2,8 milioni al Palermo di Zamparini furono usati per altro. C'è infatti la magistratura che se ne sta occupando. Se riusciamo a ottenere la promozione, avremo un'opportunità di crescere. Mi siederò di nuovo in gradinata? La partita la andrò a vedere in tribuna per scaramanzia perché quando sono stato lì abbiamo sempre vinto e per me conta solo il risultato".