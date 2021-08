Mirri: “Perricone ha a cuore il Palermo e può trovare acquirenti. Di Piazza? Vedremo”

Il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha illustrato prospettive, auspici ed obiettivi della società rosanero in vista dell'imminente avvio del campionato di Serie C

"Antonello Perricone è la persona migliore che potesse sostenere la corsa di queso club, il Palermo ha guadagnato tanto. Può dare ulteriore veridicità al progetto, ha a cuore il Palermo e con me condivide alcuni principi e chissà che non riesca nel tempo a trovare qualche porta aperta per un acquirente. Esuberi? Castagnini e Sagramola stanno lavorando, Somma e Crivello non rientrano nel progetto tecnico. Speriamo per noi e per loro che riescano a trovare delle soluzioni in questa settimana, se non dovessimo trovarle non cambieremo idea. Loro sono eccellenti calciatori che però all'interno di questa squadra non sono tecnicamente funzionali. Centro sportivo? Aspettiamo il comune di Torretta che ha un ufficio tecnico strepitoso che sta lavorando incessantemente, a loro volta attendono risposta da una serie di enti e istituzioni. Attendiamo l'ultimo parere con la data che è quella del 9 settembre, quindi il 10 si potrebbe avere il via per iniziare i lavori. Il prefetto crede che entro la fine dell'anno sia in condizione di consegnarci il primo campo che è a noi in concessione, poi club house e via dicendo. Il 30 giugno 2022 si compirà il piano triennale ossia quello predisposto tre anni fa, alla fine di questo triennio non c'è una certezza. Fino a quella data non cambia nulla, dobbiamo continuare a lavorare senza fermarci. Ci sono solo manifestazioni d'interesse, stiamo andando avanti e tutto quello che è accaduto non ha modificato niente. Intanto pensiamo di vincere questo campionato e poi vedremo. Di Piazza? Il recesso è previsto, quanto sia il suo credito non lo so e servirà del tempo per capire quanto dovrà e se dovrà ricevere qualcosa. È come se avesse comprato un biglietto e avesse guardato solo il primo tempo, io vado avanti con responsabilità".