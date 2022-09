Mirri: “Per me Brunori meglio di Haaland. Ilicic e l’obiettivo Serie A…”

"Squadra? Io rischio di essere banale ma chiunque mette la maglia del Palermo è il migliore. Mi piacciono tutti e venticinque i giocatori, forse sono io che non riesco ad essere diversamente. Per me Pigliacelli è il migliore al mondo e Brunori è meglio di Haaland. Azzardo pure che Saraniti era meglio di Cristiano Ronaldo. Giochiamo col Nottingham o col San Tommaso, per me non cambia niente, per me è il Palermo che gioca. Scegliere il preferito tra i giocatori è come per i figli. Bisogna aiutarli a dimostrare che non sbaglio. Strategia del City Football Group? Vogliamo costruire, non si può mettere l'attico senza fondamenta. Non vorrei che il discorso sia simile per Ilicic, so che ci è stato richiesto. Quest'anno sono arrivati giocatori che hanno diverse cose in comune come l'età. Questo dimostra che i ragazzi hanno prospettiva, per loro Palermo è un punto d'arrivo non di passaggio. C'è dietro una strategia, non si prende un giocatore per costruire subito l'attico ma scegli chi ha la prospettiva. Firma per andare in Serie A tra tre anni? Firmo se ci andiamo quest'anno. Era difficile l'anno scorso credere nella promozione, conta tutto sul capitale umano"