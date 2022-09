Mirri: “Palermo primo club accolto in casa del City. Nostro percorso straordinario”

Parola al presidente Dario Mirri. Nel terzo giorno di ritiro del Palermo all' Ethiad Campus , il numero uno del club rosanero, è intervenuto in conferenza stampa direttamente da Manchester per esprimere le prime sensazioni sul lavoro svolto dalla squadra nelle strutture della proprietà City Football Group.

"Siamo partiti coinvolgendo anche voi giornalisti dalla Serie D e penso al Marsala ed al San Tommaso, fino all'ultima prima del Covid con la tripletta di Floriano contro il Nola. Mi ricordo tutto di quello che è successo in tre anni, è stato un percorso faticoso e chi ci ha creduto ha una soddisfazione in più rispetto a chi voleva demolire. E' inverosimile quello che abbiamo fatto noi, i tifosi e la squadra, roba da libri di storia. Due promozioni in tre anni sono un percorso sportivo straordinario. Tre anni fa in Serie B neanche si facevano tremila abbonati, oggi ne abbiamo il quadruplo. Il nostro percorso continua e spero che il prossimo anno ci siano ancora più abbonati ma dipende da noi. Prima c'era l'incertezza di cosa sarebbe successo dopo il trienno Mirri, oggi il Palermo ha una proprietà che ci fa guardare molto avanti. Non bisogna avere fretta di costruire perché poi si cade. Ferran Soriano è un uomo mediterraneo, passionale come noi ed adora Palermo, ha voluto fortemente che facessimo parte di questa famiglia. I rosa sono il primo club accolto nella casa del Manchester City, tutti gli altri, che io sappia, non avevano ancora sfruttato l'hotel, i campi stessi. Questo dimostra la partecipazione che il CFG ci ha dimostrato da marzo/aprile sin dai tempi in cui discutevamo del sogno".