Mirri: “Onore al Comune di Torretta. Centro sportivo darà lustro al Palermo”

Firmata nella giornata di oggi la convenzione tra il Palermo Calcio R.E. e il Comune di Torretta. Il progetto prevede la realizzazione di opere urbanistiche e di una scuola calcio, oltre che un impegno nel sociale del club rosanero coni iniziative per i residenti del piccolo comune della provincia palermitana. In particolare, si tratta di un corso di avviamento al calcio per bambini ed una scuola calcio per ragazzi, inviti al "Renzo Barbera" e al Museo, e infine un tratto di strada di P.R.G. di collegamento tra la via Leopardi e l’area sportiva.