Mirri: “Le critiche le accetto solo dai tifosi veri, non da chi segue le strisciate”

Il presidente del Palermo Mirri è intervenuto commentando la sconfitta dei rosanero di Baldini contro il Foggia, con Zeman che ha vinto 4-1

"Ogni sconfitta fa male al morale e alla classifica, soprattutto quando si pensa 'se avessimo vinto col Campobasso o col Messina...'. Il morale però si risolleva perché vogliamo combattere come i tifosi che hanno sostenuto i ragazzi a Foggia così come voglio ringraziare i cinquemila tifosi che vengono allo stadio Barbera ogni domenica per sostenere il Palermo. La quinta città d'Italia in questo momento esprime cinquemila tifosi e li vorrei ringraziare ed abbracciare uno per uno come fa Silvio Baldini con i suoi giocatori. Ringrazio la curva Nord 12 così come quelli della curva inferiore. Gli ultrà puri possono trascinare gli altri. Poi il diritto della critica è sacrosanto ma le possono fare i tifosi veri che combattono, che seguono il Palermo dal vivo. Chi non combatte, chi il rosanero lo guarda solo a casa in televisione e aspetta le 'strisciate', non ha il diritto di criticare. Sviluppi sulla cessione della società? Nulla di nuovo, andiamo avanti tra mille ostacoli e contenziosi. L'obiettivo è quello di combattere e di fare risultati, poi il Palermo continuerà ad esistere a prescindere da Dario Mirri. Quello che abbiamo iniziato è solo l'avvio di un processo virtuoso, l'importante è avere voglia di fare e non voglia di demolire".