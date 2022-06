Mirri: “La Serie B è un’A2, giochiamo per vincerla. Spero Brunori non sia come Lucca”

Il presidente Mirri tocca alcuni temi d'attualità in casa Palermo: dalla Serie B e la trattativa City Group al ritiro ed il futuro di Brunori

Una promozione ambita, desiderata ed ottenuta. Nell'estate 2019, Dario Mirri prese il comando del Palermo promettendo che il ritorno in Serie B sarebbe arrivato dopo tre anni dalla propria gestione. Giunto al 2022, il presidente rosanero ha rispettato la propria promessa e può festeggiare il ritorno in cadetteria. Queste le sue dichiarazioni nel corso dell'intervista rilasciata a Rai Radio Uno:

"Torniamo nel calcio che conta, non me ne voglia la Lega Pro ma la Serie B è il campionato dal quale il Palermo è stato strappato tre anni fa. Per noi è stato un mese straordinario, abbiamo vissuto questi playoff insieme a 150.000 tifosi che ci hanno seguito nelle quattro gare in casa e nelle trasferte".

Sul capitolo City Football Group: "Lavoro in silenzio, prima le cose si fanno e poi si annunciano. Stiamo lavorando notte e giorno. L’eredità che voglio lasciare, avendo questa ambizione, è che Palermo abbia non solo una storia e un presente di successi, ma anche un grandissimo futuro. Oggi la società è appetibile e ha basi solide. C’è attenzione a prescindere dalla categoria, abbiamo attirato l’attenzione di grandi gruppi internazionali grazie a tutto ciò che abbiamo costruito in questi anni”.

Sugli obiettivi che si pone il Palermo in Serie B: “Non si gioca per perdere, si gioca per vincere. Tutte e 20 le squadre giocheremo per vincere. Com’è stato in Serie C, dove abbiamo vinto noi dopo i playoff. La concorrenza è impressionante. Il fatto che la Serie A sarà ferma a novembre e dicembre darà ulteriore visibilità alla Serie B. Ci saranno società come Cagliari, Genoa, Parma e altre grandi squadre. Sarà una A2".

Sul ritiro precampionato: "Castagnini e Baldini in questi giorni ne stanno parlando, per stabilire quando iniziare. Immagino che sarà a metà luglio. Il campionato tra due mesi è già iniziato, il 30 luglio inizia la Coppa Italia per noi. Il ritiro non è ancora stato stabilito nelle date, ma è questione di pochi giorni”.

Infine, sul futuro di Brunori: "Ricordo quando l'anno scorso cercai in tutti i modi di convincere Lucca di restare con noi ma lui aveva l’ambizione e la possibilità di giocare in Serie B. Spero che con Brunori non si ripeta questo film. La sua volontà è decisiva".