Mirri: “La mia idea sulle parole di Baldini, chi gioca nel Palermo…”

Le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, sulle dichiarazioni rilasciate nel post-gara dal tecnico Silvio Baldini

"Vestire la nostra maglia- ha ammesso Mirri - in campo e fuori, richiede coraggio, forza e consapevolezza. Sempre. E questo vale per tutti, per i calciatori, per il mister e anche per me che ogni giorno do tutto per essere all'altezza di questa responsabilità. La stessa abnegazione, figlia del rispetto per la nostra città e per la nostra unica fede sportiva, bisogna vederla in campo, per essere capaci di vincere in casa delle dirette concorrenti, come di battere una squadra di bassa classifica davanti a quasi 12mila spettatori venuti allo stadio in un pomeriggio feriale. A fine partita, come al calcio d'inizio. Sul sintetico, sull'erba naturale, con la pioggia o con il sole".