Mirri: “Investitori guardano con interesse a Palermo, ma ci vuole tempo”

Il presidente del Palermo, Dario Mirri, fa il punto sulla trattativa avviata con il fondo con sede a Londra per la cessione del club

In occasione della presentazione delle giornate FAI, il presidente del Palermo, Dario Mirri, è tornato a parlare del futuro del club di viale del Fante, facendo chiarezza in merito alla trattativa con un fondo che tratta da mesi l'acquisto del Palermo. Un fondo che ha sede a Londra anche se non è di proprietà inglese, pronto ad investire 40 milioni nei prossimi quattro anni per la società rosanero.