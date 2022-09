Mirri: “In Italia se una squadra vince allora 19 falliscono. Serie A richiede tempo”

"Fra il calcio italiano e quello inglese c'è un abisso, lì ci sono mille dipendenti in un club: una verticalizzazione su tutte le aree e un’attenzione al dettaglio quasi maniacale. Lì il calcio è tutto fuorché un gioco, gestito in maniera ben diversa. Noi in Italia vogliamo fare presto, subito e tutto. Il risultato sportivo è l’unico obiettivo della stagione e su 20 squadre, 19 falliscono e 1 sola vince. Lì, invece, dalle basi e dalle infrastrutture si costruisce un valore che resta, a prescindere se vinci o perdi. Ma sono risultati non solo sportivi: quando perdiamo una partita io sono disperato, ma Ferran Soriano mi dice di stare tranquillo e che il risultato che noi aspettiamo è negli anni".