Mirri: “Impariamo dagli errori. Terranova? Un difensore non cambia carte in tavola”

Le parole del numero uno del Palermo, Dario Mirri, in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie C

"Credo che quello che ci voglia sia un equilibrio, mi rendo conto che non è facile per nessuno ed è quasi necessario fare clamore. Per arrivare a una vittoria bisogna costruire giorno per giorno, non serve per forza il grande campione ma il lavoro giornaliero. C'è qualche casella da colmare? Terranova? La sua carriera parla per lui, non c'è limite al miglioramento e se potessimo prendere Chiellini o Bonucci lo faremmo. Un difensore non cambia le carte in tavola, per vincere il campionato serve un lavoro e costruire anche imparando dagli errori. Non c'è dubbio che non c'è limite, speriamo nell'ultima settimana di poter migliorare ancor di più la squadra. Abbonamenti? I tifosi del Palermo li conosco bene. Siamo andati a Roma in 40.000 e in D una valanga di abbonamenti. Non ho dubbi sui supporters rosanero, ricordo che sono arrivati a Salerno solo per salutare la squadra e poi sono andati via. C'è chi è arrivato in ritiro e dopo aver mangiato ha chiesto scopa e paletta per pulire, i tifosi del Palermo non li scopro io".