Mirri: “Il Palermo non dovrà più guardare con preoccupazione al futuro”

Come sottolineato dall'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo", i tifosi rosanero hanno visto "Dario Mirri sugli spalti per i play- off di Serie C. Poi mentre camminava nel prato del " Barbera" con Ferran Soriano. E ancora ad accompagnare Brunori e compagni nel ritiro dell'Etihad Campus di Guardiola e a fare da cicerone nel terreno dove a marzo sorgerà il centro sportivo rosanero di Torretta". Tutte immagini di un 2022 che è già un pezzo di storia significativa del club di viale del Fante.