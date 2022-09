Mirri: “Il Palermo deve diventare una stella della città. Il gioco? Voglio vincere”

"Chi ce lo doveva dire? Veramente è incredibile dove siamo tutti quanti. Basta parlare del passato remoto e degli ultimi anni, quella è storia e ci serve per interpretare il futuro per consentire la realizzazione dei nostri obiettivi. Quello che è successo in tre anni è incredibile ma la grande sfida è oggi. Il Palermo deve diventare una stella della nostra città ed abbiamo tutto per poterlo realizzare. Dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto in questi anni ed ognuno ha il proprio compito. Il gioco della squadra? Non voglio fare invasioni di campo, è chiaro che voglio vincere. Sfido chiunque a dire che la squadra gioca bene se poi perde. Tra il volere ed il risultato finale c'è tanto. Siamo un work in progress, anche se tempo non ce n'è. Tutto deve migliorare e vogliamo di più. Chiaro che parliamo di un mito come Silvio Baldini che ha iniziato a dicembre ed il gioco è arrivato dopo il risultato. Bearzot vinceva facendo catenaccio e nell'82 abbiamo vinto i mondiali senza che nessuno si lamentasse. A noi interessa vincere, punto.