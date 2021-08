Mirri: “I tifosi allo stadio saranno decisivi. C’è un’idea anche per i non abbonati”

Lunga intervista del presidente del Palermo FC, Dario Mirri, il quale ha illustrato propositi e strategie della società rosanero, in vista dell'avvio del campionato di Serie C 2021-2022

La nuova stagione di Lega Pro sarà un banco di prova importante e non certo semplice da gestire per la proprietà rosanero capitanata dal presidente Dario Mirri , in ragione anche di programmi e obiettivi societari stilati in fase di acquisizione del titolo sportivo nell'estate 2019. Nel corso del format di approfondimento calcistico #siamoaquile, in onda su Trm 13, il patron del Palermo ha illustrato propositi e strategie della società rosanero in vista dell'imminente avvio del campionato di Serie C.

"Il ritorno allo stadio dei tifosi è decisivo, con il pubblico non avremmo perso 7 o 8 partite in casa, circostanza che è calcisticamente davvero mortificante. Sono certo che con i nostri supporters sarà diverso, sono convinto che i tifosi fanno gol. I nostri giocatori aspettano con tanta ansia di vedere lo stadio pieno, da De Rose e Luperini non credono ancora che il pubblico possa essere decisivo. Domenica sera spero che il Barbera sia pieno almeno fino a 17.000 visto che saremo ancora in zona bianca, così da far capire ai nuovi arrivati cosa voglia dire giocare nel nostro stadio. Abbonamenti? 2500 non sono i posti totalmente disponibili, ma quelli riservati alle tessere, è possibile comprare i biglietti e stiamo ragionando su cosa fare per i tifosi che non sono riusciti ad abbonarsi. L'idea è quella di regalargli una t-shirt o dei gadgets, il nostro desiderio è quello di avere più gente allo stadio. Lanceremo anche gli abbonamenti virtuali per i fuori sede, dando dei benefits non fungibili a chi vuole seguire la nostra squadra e aiutarci. Logo? È giusto conoscere e rispettare la storia, lo abbiamo fatto investendo tanto anche per ricomprare il logo degli ultimi anni. Il Palermo FC si è riappropriato della sua storia. Abbiamo lavorato per il marchio dell'US Città di Palermo, questo per dare rispetto alla storia senza avere nostalgia e quindi guardare avanti. Il Palermo avrà il logo che ha sulla maglia, ma la storia prosegue e non si può interrompere".