Mirri: “Girone C vale la Serie B. Il Palermo vuole stare lassù”

Le parole del numero uno del club rosanero, Dario Mirri, a pochi istanti dalla sfida contro il Taranto

Ancora pochi istanti e sarà Taranto-Palermo, sfida che metterà difronte le due compagini trent'anni dopo l'ultima volta, valida per la terza giornata di Serie C in programma questo pomeriggio allo stadio Erasmo Iacovone. A parlare a pochi minuti dal fischio d'inizio il numero uno del club rosanero, Dario Mirri.