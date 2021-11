Mirri: “Futuro Palermo e caso Di Piazza, vi dico tutto. Rinforzi? Sì, se occorrerà”

Dal futuro del club alla querelle tra Dario Mirri e Tony Di Piazza: le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Palermo

"Futuro? Non ci sono sostanziali novità". Lo ha detto Dario Mirri , intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport-Stadio". Diversi i temi trattati dal presidente del Palermo : dalla querelle con l'ex vicepresidente Tony Di Piazza , al futuro del club. Il dialogo con il fondo inglese interessato alla società di viale del Fante, gestito dalla banca d'affari Lazard , prosegue. "Senza innesti di nuovi soci il Palermo farebbe fatica? Diciamolo chiaro, anche dopo il 30 giugno il Palermo non chiuderà in nessun caso . Ci sarà continuità aziendale e a quella data la società non avrà un euro di debito. La trattativa è delegata a seguirla un advisor finanziario di grande livello come Lazard. L'interlocutore più interessato è un fondo di soggetti non italiani, non ha esperienza nel calcio e vede nel Palermo un'opportunità di investimento fra 3 e 5 anni. Potrei restare? Sì, anche in posizione di minoranza. Diciamo che il modello è quello del Pisa dove Knaster (business man russo-statunitense, ndc) ha acquisito la proprietà ma la continuità è assicurata da Corrado che mantiene il ruolo di presidente. In ogni caso puntiamo sull'affidabilità della controparte", le sue parole.

DI PIAZZA E MERCATO -"La richiesta di Di Piazza incide, certo, stiamo tutti aspettando la decisione del tribunale di Catania. Più che ottimista o pessimista, sono determinato a cercare la soluzione, ovvero trovare un partner forte per il Palermo: le iniziative del club su centro sportivo, stadio (realizzato lo studio di prefattibilità per ristrutturare il Barbera, ndc), settore giovanile e mille altre piccole cose non fanno clamore mediatico ma interessano all'investitore. Senza risorse fresche, si troverà un modo diverso per andare avanti. Il Palermo è una start up cui servono finanziamenti iniziali, un soggetto che creda allo sviluppo imprenditoriale. Andando in B ci sarebbero 7 milioni di diritti Tv, in A 50. E se fosse necessario uno sforzo sul mercato di gennaio? Se occorrerà sì, il costo di un ingaggio per 6 mesi non impatta in maniera significativa. A dicembre tireremo una riga e capiremo dove siamo messi. Filippi è la nostra guida, nel Palermo c'è pieno rispetto dei ruoli", ha concluso Mirri.