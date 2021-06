Mirri: “Frizioni Di Piazza-Sagramola? Rispondo così. La valutazione del club…”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del presidente rosanero, Dario Mirri

Finito il campionato, per il Palermo, è tempo di bilanci.

Si ferma ad Avellino la corsa del Palermo di Giacomo Filippi, costretto a salutare così il sogno promozione dopo il ko rimediato al “Partenio-Lombardo” deciso dalla zampata dell’attaccante biancoverde, Sonny D’Angelo. Inutile il successo maturato al “Renzo Barbera” dai rosanero, in virtù del miglior piazzamento in classifica degli irpini che ha decretato il passaggio degli stessi al prossimo turno degli spareggi promozione. Eliminazione, a seguito della quale, per il Palermo sarà necessario tracciare un bilancio sulla stagione appena conclusa volgendo inoltre uno sguardo al futuro.

Questo pomeriggio il presidente del Palermo, Dario Mirri, è intervenuto in conferenza stampa per soffermarsi su alcuni temi caldi in casa rosanero tra obiettivi, progetti sportivi e questioni societarie, in vista della prossima stagione.

"Valutazione del club? È il mercato che fa il prezzo, abbiamo valutato che potesse essere la migliore possibile, poi chiaramente sarà il mercato a decidere. Credo che il diritto di recesso di Tony Di Pizza nasca a dicembre, il quantum sarà valutato. Saranno gli avvocati a parlarne. Le cose sono cambiate e non credo che cambiare amministratore delegato potesse risultare fondamentale per far restare Di Piazza, mi spiace che a Tony non andasse bene ma lo sapeva fin dall'inizio. Sagramola è un riferimento amministrativo e continuerà ad esserlo".