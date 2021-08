Mirri: “Costruiremo senza demolire, daremo il 100%. Stadio? Nostre idee chiare”

Le parole del numero uno del Palermo, Dario Mirri, in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie C

Chiusa la stagione calcistica 2020-2021 con il settimo posto ottenuto al termine della regular season ed un paio di turni superati nei playoff, il Palermo è pronto a tornare in campo in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie C. Ad attendere i rosanero nel primo impegno ufficiale della stagione, ci sarà il Latina : squadra neopromossa che la formazione di Filippi ospiterà al "Barbera" domenica 29 agosto. A parlare a pochi giorni della sfida che aprirà di fatto il campionato dei rosanero, toccando i temi più caldi in casa Palermo, è il presidente Dario Mirri intervenuto nel corso della trasmissione "Siamoaquile" in onda su "TRM".

"Stadio? La volontà pubblica di destinare questo impianto a uno sviluppo è decisiva, abbiamo incontrato e presentato (con Abodi) la giunta comunale. Abbiamo avuto una condivisione da parte loro e sono fiducioso che sia un percorso fattibile e ipotizzabile, poi il tutto passerà dal consiglio comunale affinché lo stadio abbia uno sviluppo importante. Il Consiglio comunale dovrebbe esprimere la propria volontà affinché lo stadio un giorno venga rimodernato e possa in seguito diventare privato. Nuove maglie? Stiamo lavorando addirittura su quelle 2022/23, presenteremo le nuove casacche venerdì sera insieme agli sponsor. Tutti sponsor locali e siciliani, una fortissima condivisone e un fortissimo sviluppo. Domani presenteremo un video di Riccardo Lupo che è il nostro regista preferito, avrà la collaborazione eccezionale di Daniele Ciprì. Un video che piacerà di certo molto ai tifosi. Loro vogliono solo vincere ed è una cosa giusta, noi stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità.L'anno scorso non ci ha soddisfatto e ci siamo scontrati con il Bari che è al terzo anno di C dopo aver speso tantissimo, i soldi non sono sempre necessari. Dobbiamo costruire e non demolire, a Catania cosa dovrebbero dire che sono in C da 7 o 8 anni. R del Barbera? Lo stadio è comunale, bisogna riattaccarla. I seggiolini sono del comune, abbiamo sollecitato ma dovranno essere loro ad agire in tal senso. Il 40% di Di Piazza? Oggi sono unico proprietario e unico responsabile del Palermo, tale possibilità non la escludo ma non è per nulla una certezza. Posso garantire ai tifosi che sto facendo quello che farebbero loro. Gli abbonamenti finiranno entro breve, credo che la sfida sia comprare il biglietto domenica e vincere la prima gara contro il Latina. Vorremo 18.000 spettatori. De Rose? Con la fascia al braccio moltiplica le forze, lo volevamo prendere già a giugno scorso ma Toscano non volle cederlo".