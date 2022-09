Mirri: “Con City Group sviluppo di merchandising ed e-commerce. Sponsor Puma…”

Terzo giorno di ritiro a Manchester per il Palermo FC targato City Footbal Group. La compagine guidata da Eugenio Corini prosegue la preparazione atletica, approfittando della sosta dei campionati di Serie A e B per gli impegni delle nazionali, presso l'Etihad Campus casa dei citizens di pep Guardiola. Oggi in sede di conferenza stampa è stata la volta del presidente della società di viale del Fante, Dario Mirri. Tra i temi trattati dal numero uno del club rosanero lo sviluppo del brand Palermo e le strategie di ampliamento in sinergia con la holding citizens. Di seguito le dichiarazioni di Mirri.