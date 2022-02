Mirri: “Col Foggia non ho visto divario tecnico. Sono il più arrabbiato di tutti”

Il presidente del Palermo Mirri è intervenuto commentando la sconfitta dei rosanero di Baldini contro il Foggia, con Zeman che ha vinto 4-1

"Per Palermo ospitare questo evento è importante, così come lo è per le istituzioni e per la città. Il Palermo F.C. fa parte della città di Palermo ed è parte di questo progetto. Credo che riuscire a sostenere temi non solo strettamente legati al calcio possa essere un valore per tutta la Lega Pro. Quanto mi ha fatto arrabbiare la sconfitta col Foggia? Direi tanto. Sono il più arrabbiato di tutti, visto che sono il presidente. Ma come me sono infuriati anche i tifosi rosanero, il mister Silvio Baldini ed i calciatori del Palermo. E' chiaro che dobbiamo alzare la testa perché quando si cade poi ci si rialza. Ci sono poche alternative a questo. Inutile parlare, servono i fatti. Come Filippi, Baldini non è riuscito ad invertire il trend in trasferta dei rosanero? Questo purtroppo è sotto agli occhi di tutti. La squadra credo che in casa abbia fatto sempre abbastanza bene poi è ovvio che vorrei vincere sempre e non sono soddisfatto nemmeno del pareggio col Messina. Non mi fa piacere nessun risultato che non sia la vittoria. Fuori casa c'è questa fragilità da un punto di vista caratteriale, perché col Foggia ad esempio non ho visto divari tecnici. Le occasioni le abbiamo create anche noi. Se ci si arrende si perde senza combattere ma siccome noi dobbiamo combattere, chi vuole stare con noi deve lottare e allora sì che si può vincere".