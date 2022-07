Mirri: “City Group primo a livello mondiale. Mio futuro? Se ci sarà bisogno…”

Momento storico per il Palermo , che dopo la promozione in Serie B al termine dei playoff, entra ufficialmente a far parte della galassia del City Football Group . La holding inglese, presieduta dallo sceicco Mansour proprietario del Manchester City, acquisisce le quote di maggioranza del club rosanero, Dario Mirri manterrà la carica di presidente. L'imprenditore palermitano ha rilasciato alcune dichiarazioni, al termine della conferenza stampa di presentazione svoltasi con Ferran Soriano , CEO del City Group. Di seguito le dichiarazioni di Mirri:

"Oggi più che ‘inizia una nuova era’ direi che prosegue. Il Palermo ha passato anni complicati ed il mio obiettivo era costruire un futuro roseo per questo club. Il futuro oggi si chiama City Football Group e a livello mondiale abbiamo il primo gruppo che fa calcio. Abbiamo l’opportunità di raggiungere gli obiettivi che abbiamo sempre sognato. Le mie lacrime di commozione? Ormai a questa età mi commuovo facilmente (sorridendo ndr). Quando ho iniziato questo percorso sognavo proprio questo. Abbiamo lavorato tanto e mi sono preso enormi responsabilità prendendomi dei rischi. Mi hanno assistito mia moglie, mia madre dal cielo e le mie tre bambine. Ho rischiato molto, troppo forse ma è andata bene. È stata una favola e come tutte le favole alla fine quando si persegue il bene alla fine si vince. Sono pazzo del Palermo, non riesco a togliermelo dal cuore e dalla testa e non potrei mai tradirlo. Finché sarò utile e finché questa società vorrà perseguire il bene io continuerò a dare il mio contributo. Se non dovesse servire tornerò al mio posto in gradinata felice che il Palermo prosegua il proprio percorso".