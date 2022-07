Mirri: “City Group al Palermo? Dopo il matrimonio il giorno più bello della mia vita”

Parola a Dario Mirri . Il patron del Palermo dell'ultimo triennio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport sul passaggio delle quote alla nuova società appena insediatasi nel club siciliano, il City Football Group dello sceicco Mansour. Di seguito le dichiarazioni dell'imprenditore palermitano che nel nuovo organigramma resterà comunque presidente del club rosanero :

Come è nato matrimonio col City Group?

"Soriano è una persona competente e per bene. Lo ritengo un grande visionario, un uomo romantico e del mediterraneo che ha visto in Palermo e nel Palermo una grande potenzialità. Ora starà a noi con il lavoro trasformare in realtà quello che Soriano ha immaginato"