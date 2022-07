Mirri: “Cessione al City Group con duplice obiettivo, Palermo ha un futuro roseo”

"Sono emozionato per poter raccogliere questo premio che è indirizzato a tutto il Palermo e quindi non solo a me. Il passaggio di consegne al City Group è stato un obiettivo non soltanto sportivo ma anche di azienda. Questo premio è il coronamento degli ultimi tre anni. Oggi il Palermo ha un futuro davanti roseo e parliamo di questo visto che del passato non mi piace molto parlarne. Si chiude questo triennio e si apre un ciclo migliore. Non vivremo di ricordi perché possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Tenevo particolarmente a questo leggendario closing perché il mio desiderio era dare al Palermo un’esperienza internazionale. Adesso che vadano di pari passo i dirigenti, la stampa locale, i tifosi, le tifose e tutto ciò che ruota attorno al mondo rosanero perché stiamo per vivere emozioni fantastiche. La finale Palermo-Padova trasmessa in chiaro su Rai Due? Era una richiesta che avevo fatto alla Rai e la ringrazio per averci accompagnato in questa esperienza unica. Mi sembra che non sia mai successo che una partita di Serie C venisse trasmessa sulle reti principali della Rai. Citando il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, è stata un’esperienza unica ed irripetibile. Speriamo non si ripeta un’altra stagione in Serie C perché per quanto mi riguarda è un capitolo chiuso e mi auguro di non ritornare in quel campionato. In ogni caso non voglio guardare indietro, bensì davanti."