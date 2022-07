Mirri: “Campagna abbonamenti? Pubblico fondamentale. Brunori? Rispondo così”

"Oggi ho la felicità di aver compiuto un percorso, più importante oggi del futuro. Le promozioni sono bellissime ma anche un mese dopo c'è il rischio di ritrovarsi delusi. Brunori? Non me ne voglia lui ma per ora sto pensando alla collaborazione. Il Tenente Onorato è adatto ad accogliere una società di Serie A o B. L'obiettivo è avere una casa nostre per assicurarci una Serie B stabile. Sul prossimo futuro da settembre in poi vedremo. Campagna abbonamenti? Il primo appuntamento della nuova era è proprio questo. Siamo in Serie B e abbiamo bisogno dei tifosi. Sarà una Serie A2 e dimostreremo con i fatti il nostro impegno. Riempire lo stadio è importante e la campagna abbonamenti partirà mercoledì o giovedì. Abbiamo stabilito i criteri col nostro partner. Siamo ambiziosi anche lì e la società non è protagonista da sola ma lo è insieme alla città. Questo è il momento che la città dimostri di partecipare all'avventura. I playoff li hanno vinti Baldini, i giocatori ma soprattutto il pubblico e la magia che si è creata. Rimanere a Palermo per il ritiro è una prosecuzione dei playoff, scelta condivisa col tecnico. Facciamo vedere di essere la quinta città di Italia"