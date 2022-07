Mirri: “Brunori? C’è una volontà, valuteremo. Cifre closing errate, Zamparini…”

Parola a Dario Mirri. Nel giorno della presentazione del City Football Group, il presidente del Palermo è intervenuto per fissare alcuni punti cruciali della nuva era calcistica che sta per cominciare in seno al club di viale del Fante. Al termine della conferenza stampa, Mirri ha trattato diverse questioni nel corso del successivo capanello effettuato con i giornalisti presenti sul posto. Tra le tematiche di primaria importanza gli obiettivi legati alle infrastrutture, il futuro di Matteo Brunori e anche una dedica per il presidentissimo Renzo Barbera. Ecco le sue dichiarazioni: "La mia priorità tra promozione in Serie B, infrastrutture e permanenza di Brunori? Per le mie competenze posso rispondere infrastrutture. Il resto compete alla parte tecnica, ovvero a Renzo Castagnini e Luciano Zavagno. Stiamo valutando, c’è sempre domanda e offerta. Ci sono tante condizioni che non dipendono da noi come la volontà di Brunori. Le infrastrutture dipendono dalla società e su questo discorso il City Group ha la mia stessa identica visione. Avere un buon centro sportivo è un obiettivo importante. Le cifre per l’acquisizione dell’80% del club? Non sono tredici milioni come è stato detto. Non posso dire le cifre precise.