Mirri: “Benvenuto al City Group, consegno il Palermo nelle migliori mani possibili”

Giornata storica per il Palermo Calcio e la città. Il club rosanero entra nella galassia del City Football Group, holding imprenditoriale che fa capo allo sceicco Mansour, proprietario del Manchester City e di altri nove club in giro per il mondo. La presentazione dei nuovi membri della società è avvenuta oggi, 4 luglio, in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni di Dario Mirri, che rimarrà presidente del Palermo con il 20% delle quote societarie: