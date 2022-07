Mirri: “Barbera casa del Palermo. Nostro progetto a medio-lungo termine. Torretta…”

"Per me il centro sportivo è quell'asset decisivo per lo sviluppo, dalla prima squadra ai bambini. Se non abbiamo una casa per accogliere i bambini sarà impossibile lavorare bene. Stiamo lavorando col City Group di analizzare il progetto di Torretta e nelle prossime settimane potremmo procedere oltre. Ci sono le condizioni che abbiamo predisposto proprio perché il City le potesse valutare. Mi sembra che tutto sia in linea col progetto e le condizioni sono favorevoli. Il Barbera è la nostra casa e la nostra storia, aperto tutti i giorni ai tifosi. Un po' come la nostra Chiesa senza essere blasfemi. Ha bisogno di alcuni interventi ma le sue condizioni sono buone. Possono diventare eccellenti se le istituzioni possono dare un percorso. Le soluzioni sono progetti di medio lungo termine e non medio. Quello dello stadio è un progetto a breve termine, ma quello di Torretta lo è. Sono fiducioso che il progetto si possa realizzare nel breve termine"