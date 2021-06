Mirri: “5 milioni per l’anno prossimo, ecco quanto abbiamo speso. il Cittadella…”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del presidente del Palermo, Dario Mirri

Finito il campionato, per il Palermo, è tempo di bilanci.

Si ferma ad Avellino la corsa del Palermo di Giacomo Filippi, costretto a salutare così il sogno promozione dopo il ko rimediato al “Partenio-Lombardo” deciso dalla zampata dell’attaccante biancoverde, Sonny D’Angelo. Inutile il successo maturato al “Renzo Barbera” dai rosanero, in virtù del miglior piazzamento in classifica degli irpini che ha decretato il passaggio degli stessi al prossimo turno degli spareggi promozione. Eliminazione, a seguito della quale, per il Palermo sarà necessario tracciare un bilancio sulla stagione appena conclusa volgendo inoltre uno sguardo al futuro.

Questo pomeriggio il presidente del Palermo, Dario Mirri, è intervenuto in conferenza stampa per soffermarsi su alcuni temi caldi in casa rosanero tra obiettivi, progetti sportivi e questioni societarie, in vista della prossima stagione.

"Non esiste un piano A o un piano B, ma dei soldi da destinare alla prossima stagione. Non è detto che il denaro serva solo a comprare i calciatori, abbiamo una cifra disponibile grazie all'impegno dei soci che saranno destinati alla stagione prossima. Se non hai entrate non puoi solo fare uscite. Il Covid c'è stato dappertutto ma il nostro stadio ogni partita ci costa 20 mila euro: 10 da dare al Comune e 10 di spese. Quando io sono andato a Francavilla ho saputo che loro non pagano nulla al Comune. Abbiamo fatto un'operazione che riguarda tutti: dai tifosi al Comune. Adesso per esempio non esistono più i biglietti omaggio per i consiglieri comunali grazie a un qualcosa votata proprio da loro stessi. Il tema dello sviluppo e dei soldi è un tema centrale, ma non avendo ricavi e solo uscite si hanno tante spese. Quando facciamo le trasferte spendiamo tanto. Ci sono società di Serie C che spendono non più di 20 mila euro, noi circa 200 mila. Noi abbiamo fatto di tutto per potere vincere, ma il Covid ha avuto un impatto negativo. Il pubblico avrebbe aiutato la squadra ne sono sicuro. 15 milioni? Abbiamo dovuto pagare 1 milione di euro di affiliazione che non dimenticheremo facilmente. La perdita quest'anno sarà di 7,8 milioni circa, restano 5 milioni per la prossima stagione. Se non ci saranno ricavi sarà un'altra stagione di lacrime e sangue, ma noi non arretriamo di un centimetro con i versamenti appena fatti. Abbiamo la coscienza a posto, spero che la città dia un contributo".

"Ho dimostrato di avere il Palermo nel cuore e sono sicuro che in città ci sia qualcuno con capacità economiche più importanti rispetto alle mie. Ricordo quando la Juventus prese Pogba pagando Raiola sei milioni, anche se poi è stata multata. Spese non chiarite? Abbiamo speso quello dichiarato agli atti, per questa stagione abbiamo speso circa 7,8 milioni tra staff, procuratori, varie ed eventuali. Dobbiamo sperare che lo stadio riapra e che ci siano dei ricavi, altrimenti faremo di tutto per gestire quelli che restano. I soldi sono utili e necessari ma non sono fondamentali per vincere. Prendiamo ad esempio il Cittadella che ha rischiato di andare in A con un budget limitato. Il Palermo ha i soldi e le competenze per poter fare una buona stagione, l'importante è che tutti indossino sin da subito la maglia del Palermo e non quella di altri club. Abbiamo bisogno di primi tifosi e non di secondi".