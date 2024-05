Mignani: “Tutto su Gomes-Ceccaroni. Col Sudtirol partita decisiva, Soleri…”

"Gomes e Ceccaroni? Nulla di grave, abbiamo ancora un giorno per valutare le loro condizioni. Non vogliamo prenderci dei rischi per compromettere il prosieguo". Lo ha detto Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Sudtirol, in programma venerdì sera allo Stadio "Druso"."Sudtirol? Vale come una partita decisiva, dobbiamo mantenere il sesto posto, ci sono punti in palio veri. E non dobbiamo perdere la concentrazione in vista dei playoff", ha proseguito il tecnico del Palermo.